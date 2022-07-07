МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Госкомиссия по антиконтрафакту, организатором которой является Минпромторг РФ, приняла решение пригласить Wildberries на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать факты нарушений на маркетплейсе в присутствии заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в министерстве. Wildberries напрямую работает с производителями для борьбы с контрафактом

Ранее в четверг заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. Министерство получает многочисленные обращения бизнес-сообщества и граждан о нарушениях на маркетплейсе, подчеркнули в пресс-службе.

"По информации Российского Союза Кожевников и Обувщиков и Национального обувного союза, Союзлегпрома, Российского Союза Производителей Одежды, Ассоциации Компаний Розничной Торговли, представители отраслевого сообщества на регулярной основе фиксируют факты реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз" немаркированной продукции и нарушения требований по передаче сведений в систему маркировки. При этом размещенные на интернет-площадке предложения продавцов содержат "прямую рекламу контрафактной продукции", — рассказали в Минпромторге.

Wildberries в свою очередь отрицает продажу контрафактной продукции.

"Госкомиссия (по антиконтрафакту — ред.) приняла решение пригласить "Вайлдберриз" на межведомственную рабочую группу по контрольно-надзорной деятельности, чтобы разобрать указанные факты в присутствии заинтересованных ведомств", — резюмировали в министерстве.

В Минпромторге уточнили, что по итогам проверки кодов маркировки приобретенных лекарственных препаратов потребители зафиксировали, что препараты были выведены из оборота задолго до их реализации на маркетплейсе "Вайлдберриз", что не позволяет установить легальность их происхождения. Также данный факт может означать незаконную продажу препарата, ранее поставленного в медицинское учреждение, в том числе в рамках льготного обеспечения пациентов.

"Вся информация по указанным обращениям была передана Минпромторгом России маркетплейсу "Вайлдберриз" и обсуждалась с компанией на совещаниях у заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака", — добавили в пресс-службе.