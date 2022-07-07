МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "Росморпорт" принял меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга – Балтийск, в том числе не исключает возможность перенаправления нефтепродуктов, следующих в Калининградскую область, с паромов на танкеры, сообщает предприятие. Минпромторг будет изучать нарушения Wildberries на межведомственной группе

"Приняты меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии "Усть-Луга – Балтийск". В настоящее время загрузка работающих на линии "Усть-Луга – Балтийск" морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" практически 100%. Нефтепродукты составляют от 30 до 50% от общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах", — говорится в релизе.

Уточняется, что при необходимости может быть рассмотрен вопрос перенаправления нефтепродуктов, следующих в Калининградскую область, с паромов на танкеры, что позволит существенно увеличить объемы транспортировки грузов прочих наименований на паромной линии.

По данным предприятия, уже с сентября провозные мощности паромного флота увеличатся за счет начала работы на линии четвертого автомобильно-железнодорожного парома "Генерал Черняховский" (аналогичного судну "Маршал Рокоссовский" проекта). "По накатной технике есть возможность бронирования грузоперевозки в двухнедельный срок. При этом бронирование мест для перевозки вагонов в августе-сентябре 2022 года осуществляется заранее, в июле этого года. По подтвержденным грузоотправителями заявкам гарантированно будет осуществлена накатка груза на одно из четырех судов", — отмечают в "Росморпорте".

Там добавили, что для удобства грузоперевозчиков на линии реализован принцип работы "одного окна" – вагоны и накатная техника распределяются на ближайший прибывающий по расписанию паром, что способствует уменьшению сроков доставки и максимально повышает использование провозных возможностей паромов. Также, на текущий момент имеется резерв провозных возможностей в контейнерах на судне типа ро-ро URSA MAJOR, поскольку загрузка по контейнерам составляет в среднем около 30%. Судно может брать дополнительно до 200 груженых 40-футовых контейнеров на каждый рейс, а также до 4 000 тонн генерального груза в трюм.

"При возникновении необходимости также есть возможность переадресовывать дополнительный груз с железнодорожного и автотранспорта в порты Бронка или Усть-Луга и перевозить его как генеральный груз на судах Северного морского пароходства, которые работают на линии "Санкт-Петербург – Калининград"", — заключили в "Росморпорте".

Сейчас перевозка грузов морским путем в Калининградскую область из "большой России" осуществляется по двум паромным линиям — Усть-Луга — Балтийск и Бронка — Калининград. Как ранее в четверг сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора линии Усть-Луга — Балтийск ООО "Оборонлогистика", очередь на железнодорожные паромы, доставляющие грузы в Калининградскую область по данной линии, растянулась до середины августа, все места на судах забронированы на 100%.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что всего региону нужно около 20 паромов, чтобы перекрыть весь грузопоток, составляющий примерно 20 миллионов тонн, и не зависеть от политики сопредельных государств.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.

Позже калининградский губернатор заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.