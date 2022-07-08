МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Срок приема заявок на гранты для пилотного тестирования инноваций зарегистрированными в Москве компаниями продлили до 30 августа, сообщается на портале мэра столицы. В Москве ограничат скорость движения на центральных улицах

"Грант на тестирование инновационной продукции пользуется большим спросом. С апреля текущего года мы уже одобрили 21 заявку от предпринимателей на общую сумму 33,2 миллиона рублей. Учитывая интерес бизнеса к этой мере поддержки, мы решили продлить прием заявок. Благодаря этому еще большее число организаций сможет компенсировать затраты на испытания своих продуктов и технологий", — приводят на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что прием заявок на гранты для пилотного тестирования инноваций продлен до 30 августа. Стать претендентами на получение финансовой помощи смогут зарегистрированные в столице компании или стартапы. Уточняется также, что размер гранта может составить до двух миллионов рублей на одно испытание.

За счет гранта компании смогут компенсировать расходы на транспортные и логистические услуги, на закупку расходных материалов и комплектующих, аренду дополнительного оборудования, монтаж и демонтаж изобретения на площадке, страхование инновационного решения и техобслуживание. Помимо этого, средства могут пойти на компенсацию зарплаты работникам, лабораторные исследования и измерения. На портале мэра сообщается, что предпринимателям также вернут деньги, потраченные на клинические испытания, сертификацию или государственную регистрацию продукта.