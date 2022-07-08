МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Т Плюс" на 846,5 миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства в 2019 году, сообщило ведомство. ФАС предложила установить нормативы биржевых продаж для "Газпрома"

"ФАС оштрафовала ПАО "Т Плюс" на 846,5 млн рублей. Ранее служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство", — говорится в сообщении.

ФАС квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года. В 2021 году ведомство выявило, что ценовые заявки компании превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза. Это, по мнению службы, оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение.