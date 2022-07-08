МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Т Плюс" на 846,5 миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства в 2019 году, сообщило ведомство.

Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России

ФАС предложила установить нормативы биржевых продаж для "Газпрома"

"ФАС оштрафовала ПАО "Т Плюс" на 846,5 млн рублей. Ранее служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство", — говорится в сообщении.

ФАС квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года. В 2021 году ведомство выявило, что ценовые заявки компании превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза. Это, по мнению службы, оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение.