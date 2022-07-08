МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ в мае снизилась на 7% по сравнению с апрелем, а апрельский ценник на 9% ниже мартовского, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Евросоюз в июне способствовал экспорту 2,5 миллиона тонн зерна с Украины

"В мае средневзвешенная цена нового автомобиля составила 2 млн 380 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем в апреле. При этом апрельский результат оказывается на 9% ниже мартовского. Тогда средневзвешенная цена достигла своего пика в нынешнем году – 2 млн 807 тыс. рублей. Причем в марте она выросла сразу на 30% по отношению к февралю", — отмечается в сообщении.

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, пояснили в "Автостате".

В агентстве напомнили, что в марте многие производители начали переписывать ценники на свои автомобили на фоне резкого падения курса российского рубля. "Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с марта по май снизилась (за два месяца сразу на 15%). Но если сравнивать майский результат с тем, что был в январе (2 млн 095 тыс. рублей), то он все равно выше (на 14%)", — добавили в "Автостате".

Как ранее заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на "Иннопроме-2022", цены на автомобили в РФ будут постепенно немного снижаться в течение года.