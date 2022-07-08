МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запустил автоматизированую систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Минпромторг будет изучать нарушения Wildberries на межведомственной группе

Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости обнаружил на площадке объявление об удалении некоторых товаров. В нем отмечалось, что в связи с недостоверной информацией о товаре объявление отправлено в блок до внесения всех исправлений. "Также с сайта убраны все реплики, копии, подделки… необходимо такой товар забрать… через 7 дней весь товар будет утилизирован", — добавлялось в объявлении.

В компании подтвердили эту информацию и сообщили о запуске системы. "Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, которую мы разработали сами и которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении", — сообщили в компании.

В четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы.

После этого в пресс-службе маркетплейса РИА Новости сообщили, что Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать.