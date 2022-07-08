МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Аграрии РФ с начала уборки урожая уже намолотили более 10 миллионов тонн зерна, достойный урожай в 2022 году по основным сельхозкультурам обеспечит внутренний рынок и продовольственную безопасность страны, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Путин назвал ключевые приоритеты ТЭК

"По оперативным данным, уже намолочено порядка 10 миллионов тонн зерна, темпы выше прошлого года. Рассчитываем на достойный урожай по всем основным культурам", — сказал Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Прогноз сбора зерновых- 130 миллионов тонн, масличных — 22,6 миллиона тонн, урожай сахарной свеклы может превысить 41,5 миллиона тонн, что, по словам министра, даст возможность произвести необходимый объем сахара. "Картофеля в организованном секторе планируем собрать не менее 6,8 миллиона тонн, овощей открытого грунта — 5,2 миллиона тонн", — добавил он.

"Исходим из того, что объем урожая в полной мере обеспечит внутренний рынок и соответственно продовольственную безопасность нашей страны", — подчеркнул Патрушев. В свою очередь, продолжил он, стабильное производство позволит наращивать и экспорт продовольствия: так, Россия лидирует по экспорту пшеницы, занимает второе место по подсолнечному маслу, третье — по поставкам ячменя и рапсового масла, входит в число крупнейших экспортеров соевого масла и кукурузы.

"Последние два года Россия стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами, в первую очередь зерном и маслом, всех наших традиционных партнеров", — подчеркнул министр.