МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, позволяющий госкомпаниям готовить для себя поставщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для их потенциального участия в закупках таких заказчиков. Совфед разрешили самозанятым размещать торговые точки

Документ предоставляет госкомпаниям, госкорпорациям, субъектам естественных монополий и другим юрлицам, осуществляющим закупки в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), право утверждать и реализовывать за свой счет индивидуальные программы развития ("выращивания") поставщиков (исполнителей, подрядчиков) из числа субъектов МСП.

По таким программам субъектам МСП может оказываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная поддержка в рамках индивидуальной карты их развития. Вести реестр этих программ и осуществлять мониторинг их реализации, а также вести реестр субъектов МСП, отказавшихся исполнять свои обязательства по ним, будет АО "Корпорация МСП".

Желающий участвовать в программе субъект МСП не должен быть аффилирован с заказчиком, включен в реестр недобросовестных поставщиков, находиться в процессе ликвидации, банкротства, приостановления деятельности из-за административных нарушений, иметь задолженность по налогам и другим обязательным платежам свыше 25% балансовой стоимости активов. У ИП или руководителей МСП не должно быть непогашенной или неснятой судимости за экономические преступления. Еще одно условие — локализация производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в РФ.

Сейчас корпоративные заказчики, осуществляющие закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ, лишены возможности учить и подготавливать своих потенциальных поставщиков к тому, чтобы те в полной мере могли обеспечить необходимый уровень качества продукции и услуг. Возможность "выращивания" поставщиков из числа субъектов МСП позволит не только повысить их квалификацию и конкурентоспособность, но и снизить риски отказа поставщиков от исполнения контрактов либо поставки товаров или услуг ненадлежащего качества.

При этом субъекты МСП, прошедшие программу развития, не будут иметь каких-либо преференций в закупках заказчика, который их "выращивал". Они будут участвовать в закупках наравне с другими представителями малого и среднего бизнеса.

Закон должен вступить в силу через 120 дней после его официального опубликования. Его реализация призвана способствовать достижению целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", предполагающего рост объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП до 5 триллионов рублей к 2024 году.