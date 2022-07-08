МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на телевизоры в июне к маю снизились в России на 2,7%, за этот же период ноутбуки подешевели на 1,7%, холодильники — на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата. Йод в России в июне подорожал на 7,7%

"Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: телевизоры – на 2,7%, мониторы для настольного компьютера – на 2,0%, ноутбуки, флеш-накопители USB – на 1,7%, моноблоки – на 0,6%", — говорится в сообщении.

Также в июне на 2,3% подешевели миксеры и блендеры, цена электроутюгов упала – на 2,2%, бытовых плит – на 1,8%, микроволновых печей – на 1,7%, холодильников – на 1,5%. Цены на электропылесосы выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы – на 0,5%.

В среднем же телерадиотовары подешевели за месяц на 2,7%, а электротовары — на 0,9%. В сравнении же с началом года цены на телерадиотовары поднялись на 4,6%, а на электротовары — на 21,5%.