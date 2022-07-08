МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на детские подгузники в России в июне к маю снизились на 0,8%, при этом паста и зубные щетки подорожали почти на 3%, следует из данных Росстата. В России подешевели ноутбуки, телевизоры и моноблоки

"Снизились цены: на санитарно-гигиенические маски – на 1,9%, антисептики для рук – на 1,2%, подгузники детские – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,4%", — говорится в материалах.

При этом подорожали на 2,7% и 2,6% соответственно щетки и зубные пасты, туалетное мыло — на 2%, хозяйственное мыло и жидкое туалетное – на 1,4%, гигиенические прокладки, влажные салфетки и туалетная бумага – на 0,9%.

Отмечается, что цены на моющие и чистящие средства в июне выросли на 33,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, согласно данным Росстата, опубликованным в среду, бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки — на 40,22%.

После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.