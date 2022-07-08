МОСКВА, 8 июля – ПРАЙМ. Сеть магазинов IKEA вновь возобновила продажу товаров на своем сайте, пообещав открывать дополнительные интервалы для самовывоза и доставки по мере обработки поступивших заказов. IKEA возобновит распродажу в России после выходных

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удалось восстановить до сих пор. Тем не менее отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. Вечером в пятницу на сайте было вывешено объявление, что продажи возобновятся после выходных в связи с тем, что все интервалы для доставки и самовывоза заняты.

"Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе. По мере обработки поступивших заказов мы будем открывать новые интервалы, чтобы у каждого была возможность совершить покупку", — говорится на официальном сайте.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.