МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на стройматериалы в России снизились в июне 2022 года на 2%, следует из материалов Росстата. В России подешевели ноутбуки, телевизоры и моноблоки

По данным статистического ведомства, больше всего в прошлом месяце цены снизились на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты – на 8%. Они подешевели сильнее других непродовольственных товаров.

"Среди остальных строительных материалов подешевели: металлочерепица – на 7,6%, доски обрезные – на 4,3%, линолеум – на 3,1%, мойки из нержавеющей стали для кухни – на 2,5%, ламинат – на 1,3%, еврошифер – на 1,2%. Одновременно выросли цены на краски масляные, эмали – на 1,4%, цемент тарированный – на 1,3%, обои бумажные – на 0,6%", – говорится в отчете Росстата.

С начала года стоимость стройматериалов в стране, по подсчетам ведомства, в среднем увеличилась на 10%, в годовом выражении цены выросли на 14%.