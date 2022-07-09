МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Транспортный коридор "Север — Юг", который поможет наладить международную торговлю через Каспий, скоро заработает на полную мощность, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Индийский бизнес-альянс: Россия сможет производить машины лучше, чем Toyota

"В последние три месяца, после начала спецоперации, с этим проектом связывают будущее нашего сотрудничества — то есть, Индии, Ирана и России. Индия и Россия готовы к активному участию, определённое беспокойство вызывает Иран. Надеюсь, в ближайшие пару месяцев эти проблемы разрешатся, проект удастся запустить на полную мощность… Думаю, что у нас сильная позиция в этом вопросе, и скоро процесс пойдёт быстрее", — заявил Котвани.

"Север — Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).