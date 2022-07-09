СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — ПРАЙМ. Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов". МС-21 пойдет в серийное производство на авиазаводе в Иркутске в 2024 году

"МС-21 — это сверхпередовой самолет. На самом деле, это самолет который может занять… хорошую нишу. Это нишу, там где сидит узкофюзеляжный флот, среднемагистральные (лайнеры) 737 Boeing, 737 Boeing max… или 320 neo Airbus. Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса… Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", — сообщил Савельев.

По его словам, самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне. "И вот этот самолет мы сделали", — заключил он.