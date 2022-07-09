СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл — ПРАЙМ. Ситуация со страхованием самолетов проходит в штатном режиме, авиакомпании "Аэрофлот" и S7 не видят с этим проблем, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Самолет МС-21 скоро поступит в "Аэрофлот", заявил глава Минтранса

"Страхование самолетов — это, на мой взгляд… в абсолютно рабочем режиме происходит. У нас появилась Российская Национальная перестраховочная компания, которая взяла на себя основную нагрузку. Две группы S7 и "Аэрофлот" не видят проблем никаких со страхованием и перестрахованием, поэтому нужно немножко времени для всех", — рассказал Савельев журналистам на площадке форума "Территория смыслов".

По его словам, все сейчас работают в необычных условиях. "Этот антирекорд по санкциям… побуждает нас принимать и искать новые решения, но мы не видим проблемы пока, во всяком случае. Мы не видим проблемы со страховыми компаниями. Все идет в штатном режиме. Компании пока не обращаются с жалобами", — заключил министр.