МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а также фаст-фуд, составляющий конкуренцию сложным блюдам, рассказали РИА Новости представители отрасли. Картофеля фри временно не будет в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

"Гости, в большинстве своем, перешли на слабоалкогольные коктейли и вино. Большинство относятся с понимаем к тому, что ассортимент алкогольной карты заметно поредел. В винной карте много замен, гости отдают предпочтение отечественному производителю, пробуют, оставляют отзывы", — сказала территориальный управляющий сетевого проекта "Villa Pasta", семейного ресторана "Tutta ia Vita" и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова.

"В целом россияне стали реже заказывать спиртное – мы наблюдаем тренд на безалкогольные напитки, в частности на различные чаи. "Якитория" уже обновила барное меню – в нем появилось больше качественных российских вин, которые также стали пользоваться большей популярностью", — сообщил директор по развитию компании-владельца Александр Муратов.

Шеф-бартендер ресторана Folk Руслан Мингазов отметил рост популярности на коктейли, который, по его мнению, связан с повышением культуры пития в России и ростом профессионализма барменов. "Бармены перестали делать коктейли для того, чтобы удивить, а начали их делать для того, чтобы было вкусно пить. Сегодня уже меньше тех, кто использует в приготовлении какие-то "вырвиглазные" и очень сложно выговариваемые ингредиенты. Помимо этого бармены начали делать больше слабоалкогольных коктейлей", — сказал он.

Многие рестораны в этом году, в связи с уходом McDonald's и других сетей быстрого питания, стали вводить в меню линейки быстрой еды. Так, "Шоколадница" ввела бургеры и тосты. С приходом лета там также стали расширять линейку холодных напитков. "На лето мы ввели холодный кофейный напиток — фраппе с разными вкусами, бамбл кофе. Также в нашем меню много ягодных и фруктовых смузи. Для любителей холодного чая у нас есть "айс ти", — добавили в "Шоколаднице".

Садовникова также рассказала, что гости стали чаще интересоваться информацией, откуда рестораны завозят продукцию, и даже с кем сотрудничают. По ее словам, посетители также стали больше ценить быстро приготовленные простые блюда. "На фоне последних событий стала близка, как никогда, тема ЗОЖ, и зачастую гости выбирают салат вместо гамбургера. Хотя ничего не изменилось в желании получать свои заказы быстро. Люди ценят быстро приготовленные простые блюда из качественных продуктов", — указала она.

ЭКОЗОТИКА В МЕНЮ

Рестораторы регулярно обновляют и расширяют ассортимент своих блюд, вводят новые позиции и находятся в поиске интересных и выгодных решений. В этом году они продолжают экспериментировать и предлагать гостям блюда с неклассическими сочетаниями продуктов.

"Если несколько лет назад экзотические блюда занимали не более 10% в общей доле заказов, то сейчас – не менее 20%. Один из наиболее заметных гастрономических трендов — стиль фьюжн – смешение различных кулинарных традиций, переосмысление привычных блюд и рецептов. У нас это например, мексиканские "такос" с азиатской начинкой", — рассказали в "Якитории".

В новинках этого года и необычные блюда из картофеля. Так, в "Якитории" ввели блюда из батата, так называемого сладкого картофеля, а в сети ресторанов Black Star Burger появились бургеры на основе картофельных вафель с классической и вегетарианской котлетами, а также с уткой в сладком соусе. Еще одна новинка Black Star Burger — закрытый бургер "кордон блю" в панировке с сыром, который по внешнему виду напоминает котлету по-киевски.