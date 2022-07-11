На Украине арестовали активы компании российского бизнесмена
На Украине арестовали активы принадлежащей бизнесмену из России компании на 67,6 миллиона долларов
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В Винницкой области арестовали активы предприятия по производству бытовой химии, принадлежащего российскому бизнесмену, на 67,6 миллиона долларов. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Отмечается, что в Винницкой области наложен арест на активы предприятия, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права — 100% уставного капитала компании в размере более 50,7 миллиона долларов и продукцию и сырье на более 16,9 миллиона долларов.
По сообщению генпрокуратуры Украины, владельцем предприятия является один из известных российских бизнесменов. Его имя не уточняют.