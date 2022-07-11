ПАРИЖ, 11 июл — ПРАЙМ. Французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление. Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

Отмечается, что Sephora объявила о подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору "с целью обеспечения преемственности для сотрудников". Сумма сделки не разглашается.

Французская сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".