МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Petropavlovsk инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения компании. Эксперт рассказал, когда золото станет "тихой гаванью" вместо доллара

"Petropavlovsk PLC объявляет, что совет директоров принял решение подать в суд заявление о назначении Аллистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллс из Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании. Совет будет добиваться слушания по этому вопросу в Высоком суде Лондона в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

"В свете вышеизложенного компания запросила приостановить листинг обыкновенных акций… и гарантированных конвертируемых облигаций со ставкой 8,25% и сроком погашения в 2024 году… и приостановить торги на Лондонской фондовой бирже", — сообщила компания.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.