АЛМА-АТА, 12 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings в июле приступит к выполнению двух новых рейсов между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) республики. British Airways назвала текущее время "самым непростым" для авиаотрасли

По данным пресс-службы, в рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения комитетом совместно с авиационными властями РФ проработан вопрос открытия двух новых регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией.

"Так, российская авиакомпания Red Wings, начиная с 17 июля текущего года, планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алма-Ата – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля текущего года — по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю по пятницам и воскресеньям", — отмечается в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100.