МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2022 года выросла на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,69 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. "Контур.Фокус" опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний в 2021 году

Разводненная прибыль на акцию составила 4,09 доллара против 2,94 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 7% — до 36,425 миллиарда долларов, органический рост составил 13,3%. Операционная прибыль увеличилась на 35% — до 7,344 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на акционеров, упала в 1,6 раза — до 1,429 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 1,7 доллара во втором квартале 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,86 доллара, что выше прогноза в 1,74 доллара. Выручка компании увеличилась на 5,2%, до 20,225 миллиарда долларов (органический рост на 13%), оказавшись выше прогноза в 19,51 миллиарда. Операционная прибыль сократилась на 33,6% — до 2,077 миллиарда долларов.

Отмечается, что во втором квартале и первом полугодии компания зафиксировала потери в 1,4 миллиарда долларов и 1,6 миллиарда соответственно из-за конфликта на Украине.

Прогноз органического роста по итогам 2022 года был при этом повышен до 10% с 8%. На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,3%.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. Компания 9 марта текущего года объявила о приостановке выпуска и продаж в РФ брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за ситуации на Украине.