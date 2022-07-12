МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Реализовать готовую продукцию российским металлургам на рынке Китая будет довольно сложно, так как Пекин больше заинтересован в сырье и полуфабрикатах, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Число заявок китайских компаний на IPO достигло рекорда за три года

"В этом регионе есть интерес к сырью и полуфабрикатам, но продвигать на китайском рынке готовую продукцию будет очень сложно. Это потребует очень больших скидок, которые в сочетании с ростом транспортных расходов и низким курсом рубля делают всю эту затею экономически бессмысленной", — сказал аналитик.

Он также считает, что отечественные металлурги не смогут с выгодой воспользоваться нынешней ситуацией с падением предложения на сталь в КНР, которая вызвана снижением спроса. "К тому же, доля российских поставок на китайском рынке стали очень невелика", — подчеркнул он.

По его словам, снижение объемов предложения в КНР вызвано низкими ценами, которые не покрывают затрат трейдеров. Аналитик отметил, что на цены давит недостаточный спрос, избыточное производство и накопленные запасы.

Аналитик напомнил, что Китай сам производит 54% от мирового объема стали, а вместе с Индией, Японией и Южной Кореей регион обеспечивает более 70% мирового производства стали, тогда как доля России в глобальном производстве стали составляет около 4%.

Согласно данным World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA), выпуск стали в Китае в мае просел на 3,5%, достигнув 96,6 миллиона тонн.