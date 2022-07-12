МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Поиск новых кредиторов позволит Petropavlovsk избежать банкротства после приостановки листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Petropavlovsk начал процедуру несостоятельности и остановил листинг на LSE

Petropavlovsk во вторник инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. На этом фоне бумаги Petropavlovsk на Московской бирже падали утром на 40% и обновили исторический минимум.

"Компании следует оперативно найти новых кредиторов и расширить портфолио покупателей, а первичный листинг перевести на Московскую биржу. Эти шаги могли бы спасти компанию от банкротства", — сказал экономист, официальный представитель BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, новые акционеры могут увеличить свои инвестиции в компанию, когда будет виден прогресс снижения стоимости долга Petropavlovsk.

"Активы компании по-прежнему включают в себя богатую минерально-сырьевую базу, предприятия Petropavlovsk перерабатывают около 15 миллионов тонн руды в год и расположены в относительно развитой инфраструктуре", — отметил экономист. В этой связи, считает Лобода, у компании есть все основания остаться на рынке одним из крупнейших производителей золота в России.

В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров считает, что спасти компанию могло бы вмешательство в ситуацию со стороны государства, если новые кредиторы не будут найдены.

"Наверняка, каким-то образом в судьбу предприятия вмешается государство, если компания не найдет новых кредиторов, способных спасти ее от банкротства. Но для акций Petropavlovsk шансов на ближайшую перспективу нет. Это теперь бумаги с нулевой стоимостью", — сказал он.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев отметил, что решение о делистинге Petropavlovsk может быть связано с корпоративными изменениями внутри компании. "Не исключено, что компания инициирует процедуру реструктуризации в каком-то виде", — заявил он.