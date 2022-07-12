МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не вводить обязательную маркировку пива в связи с риском понижения эффективности работы отрасли и сокращения выпуска этой продукции. Оператор системы маркировки опроверг нехватку льготных лекарств в России

Согласно опубликованному на сайте союза "Открытому письму Президенту Российской Федерации", маркировка пива поставит под угрозу сохранение потенциала пивоваренной отрасли и бездефицитное обеспечения россиян пивом.

Союз также перчислил негативные последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации. Прежде всего, выпуск пива в стране сократится на 20‒30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, а себестоимость продукции увеличится более чем на 10%. Во-вторых, пивоваренные предприятия окажутся "в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных России государств". Маркировка, таким образом, "не повысит, а наоборот, снизит эффективность работы отрасли".

Пивовары подчеркнули, что антироссийские санкции Запада подвергают отрасль серьезному давлению, а внедрение маркировки приведет к дополнительной нагрузке. По мнению союза, решить задачи прослеживаемости и учета пивоваренной продукции можно с помощью Единой государственной автоматизированной информационной системы.