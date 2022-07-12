МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ассортимент представленных на Wildberries товаров бренда IKEA вырос вдвое после того, как шведский ретейлер запустил онлайн-распродажу для всех желающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Ранее во вторник корреспондент РИА Новости обнаружил, что на площадке, кроме имевшихся ранее позиций, появились также товары для детей, кухонная утварь, текстиль и прочий декор для дома.

В компании подтвердили РИА Новости, что ассортимент действительно вырос. "На Wildberries растет число предложений от продавцов продукции под брендом IKEA, в основном это представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. В середине июля ассортимент вырос в два раза по сравнению с началом месяца. В продаже появился также домашний текстиль, различная кухонная утварь и декор", — заявили в пресс-службе.

В середине июня пресс-служба Wildberries анонсировала, что маркетплейс запустит продажи мебели и аксессуаров для дома отечественных поставщиков IKEA.

До этого IKEA объявила о сокращении бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания не видит возможности возобновить продажи в стране в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные фабрики. Кроме того, была объявлена офлайн распродажа для сотрудников, а после неё — в начале июля — для всех желающих, но уже онлайн.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России.