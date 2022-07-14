2022-07-14T13:27:06+03:00
2022-07-14T13:27:06+03:00
2022-07-14T13:27:06+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220714/837485421.html
Intel хочет повысить цены на микросхемы
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Корпорация Intel проинформировала клиентов о том, что в этом году повысит цены на большинство микропроцессоров и периферийных микросхем, передает газета Nikkei. Уточняется, что... ПРАЙМ, 14.07.2022
бизнес, новости, intel
https://1prime.ru/images/83427/82/834278276.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83427/82/834278276.jpg
https://1prime.ru/images/83427/82/834278275.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83427/82/834278275.jpg
https://1prime.ru/images/83427/82/834278273.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83427/82/834278273.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Корпорация Intel проинформировала клиентов о том, что в этом году повысит цены на большинство микропроцессоров и периферийных микросхем, передает газета Nikkei.
Уточняется, что такое решение связано с возросшими расходами компании.