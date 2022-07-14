МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Известные бренды могут вернуться в Россию через дружественные страны. Об этом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В России запустили новый бренд пива

Эксперт отметил, что известные бренды найдут способ вернуться в Россию через дружественные страны, может быть, с другими названиями.

По словам Мартынова, возвращение брендов обусловлено тем, что все они действуют по законам капитализма, а не по законам "идеологии" и политических принципов.

"Ну так устроен капитализм. Как бы кому-то ни хотелось его нагрузить какими-то такими идеологемами, каким-то таким политическим смыслом, какими-то принципами – такими, знаете, "Вот, мне что-то не нравится, и я не буду зарабатывать деньги на зло Путину", — заключил эксперт.