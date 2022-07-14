МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Престиж российских брендов вырос за последнее десятилетие. Об этом рассказала политолог Анна Федорова. Эксперт спрогнозировал возвращение иностранных брендов в Россию

"В течение последнего десятилетия или даже больше – на самом деле, мне кажется, с конца нулевых – мы наблюдаем постепенный рост престижа российских брендов именно в широком сегменте", — отметила эксперт в ходе пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" "Возвращение брендов: почему мировой бизнес выбирает дружбу с Россией".