МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Samsung Electronics Co Ltd сообщила, что ее завод полупроводников, расположенный в Остине, сократил нагрузку без ущерба для производственных возможностей ввиду сильной жары в Техасе. Samsung предварительно оценил рост выручки на 21% во втором квартале

"Мы внимательно следим за погодной ситуацией и ведем диалог с местными властями. Будем в соответствии с этим корректировать планы", — указала компания.