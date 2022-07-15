МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Действия рейтингового агентства Moody's, объявившего о "дефолте" по еврооблигациям Belarus-2027, направлены на искусственное создание волнений вокруг белорусских бумаг. Об этом заявило Министерство финансов Белоруссии. Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу

Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по еврооблигациям Belarus-2027. Эти действия носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг белорусских еврооблигаций.

Отмечается, что Белоруссия не запрашивала у Moody's рейтинговое решение.