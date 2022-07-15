Минфин Белоруссии прокомментировал данные о "дефолте" по бондам Belarus-27
Минфин Белоруссии считает данные Moody's о "дефолте" по бондам Belarus-27 провокационными
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Действия рейтингового агентства Moody's, объявившего о "дефолте" по еврооблигациям Belarus-2027, направлены на искусственное создание волнений вокруг белорусских бумаг. Об этом заявило Министерство финансов Белоруссии.
Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по еврооблигациям Belarus-2027. Эти действия носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг белорусских еврооблигаций.
Отмечается, что Белоруссия не запрашивала у Moody's рейтинговое решение.