МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Компания Amazon.com Inc начала сокращать количество товаров, продаваемых под собственными брендами, на фоне слабых продаж, сообщила в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Онлайн-ритейлер Amazon понес убыток в первом квартале

Компания также обсуждает возможность полного выхода из бизнеса собственных торговых марок, чтобы ослабить давление со стороны регулирующих органов, уточнила газета. В то же время представитель ретейлера заявил, что он никогда не рассматривал возможность закрытия бизнеса собственных торговых марок.

"Мы продолжаем инвестировать в эту сферу, как это делали наши многочисленные розничные конкуренты на протяжении десятилетий и продолжают делать сегодня", — подчеркнул представитель Amazon.

Отчасти поводом сократить количество товаров под собственными торговыми марками стали их разочаровывающие продажи, говорится в заметке WSJ.

Согласно данным издания, руководство компании в течение последних шести месяцев давало указания своей команде по собственным брендам сократить список товаров и не перезаказывать многие из них у производителей, а также обсуждало сокращение ассортимента собственных марок в США более чем наполовину.

Решение было принято после анализа бизнеса опытным топ-менеджером Amazon Дэйвом Кларком, который занял пост главы глобального потребительского бизнеса компании в январе 2021 года, отмечается в статье WSJ.

К брендированным товарам Amazon ранее уже были вопросы у регулирующих органов. Так, в 2020 году Европейская комиссия обвинила Amazon в использовании своего размера, доминирующего положения на рынке и доступа к крупным массивам данных для продвижения собственных товаров и получения несправедливого преимущества перед конкурирующими продавцами, которые также используют ее платформу.

Теперь Amazon предложила воздерживаться от использования данных о продавцах при развитии собственного конкурирующего розничного бизнеса и товаров под собственными торговыми марками.