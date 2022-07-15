МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Датский производитель холодильной техники Danfoss подписал соглашение о продаже активов в России и Белоруссии местным операторам, после уйдет с этих рынков. Об этом заявили в пресс-службе компании. ФАС разрешила российской компании купить бизнес ушедшей из страны OBI

В пресс-релизе отмечается, что компания подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству. После завершения сделки, которое ожидается в сентябре 2022 года, Danfoss больше не будет работать в этих странах.