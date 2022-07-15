Датская Danfoss продаст бизнес в России и Белоруссии
Датская Danfoss подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местным операторам
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Датский производитель холодильной техники Danfoss подписал соглашение о продаже активов в России и Белоруссии местным операторам, после уйдет с этих рынков. Об этом заявили в пресс-службе компании.
В пресс-релизе отмечается, что компания подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству. После завершения сделки, которое ожидается в сентябре 2022 года, Danfoss больше не будет работать в этих странах.