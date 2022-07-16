МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Иностранный бизнес не хочет покидать российский рынок, и предпочитает уйти в тень, чтобы не афишировать своей деятельности в России, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В Госдуме заявили о необходимости кардинальной перестройки экономики

"В открытую никто из западных бизнесменов, финансистов, инвесторов сегодня, конечно, не скажет, что он против антироссийских санкций. Но, поверьте, все они до единого хотят продолжать работать в России, не желают уходить с нашего рынка, стремятся сделать все возможное, чтобы не потерять свои огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране",- сказал он.

"Ведь доходность западных компаний была невероятно высокой, прибыли, которые они получали у нас, им вряд ли бы снились в других странах. Естественно, что западный бизнес так держится за Россию, готов сегодня даже спрятаться в тень, лишь бы его деятельность в нашей стране не бросалась в глаза",- добавил глава думского комитета.

Он рассказал, что на недавнем ПМЭФ первыми, кто добивался встречи с ним, были представители Ассоциации европейского бизнеса.

"Они просили, в частности, чтобы мы в законе о банкротстве не принимали пункта, который не позволил бы западным компаниям, принявшим под политическим давлением решение покинуть Россию, в свое время вернуться назад. То есть в отличие от западных политиков у западного бизнеса иная логика, в основе которой здравый смысл",- подчеркнул Топилин.

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