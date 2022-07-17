МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. С учетом ограничений в отношении авиационного сектора в ближайшее время вряд ли можно ожидать удешевления авиабилетов. Это особенно касается зарубежных поездок, где есть прямые ограничения на перелеты в ряд стран. Но и ограничения на полеты в южные регионы России также негативно влияют на цены, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. В России создадут крупнейших флот грузовых авиабеспилотников

Повышательная ценовая динамика на российском рынке пассажирских авиаперевозок сложилась еще с 2020 года, напоминает эксперт. Сегодня возможности удешевления билетов еще больше сузились на фоне дефицита авиапарка.

"Авиационный сектор испытывает период беспрецедентной изоляции. Во-первых, действует запрет на пролеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ряда стран. Во-вторых, производителям ЕС и США запрещено продавать авиалайнеры, запчасти к ним и оказывать соответствующую техническую поддержку. Кроме того, после введения санкций зарубежные лизинговые компании западных стран стали требовать от России возврата авиационной техники", — отмечает экономист.

Вследствие этих ограничений в марте-мае 2022 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года наблюдалось снижение спроса на внутренние пассажирские перевозки. Однако, по словам специалиста, падение спроса не привело к снижению тарифов.

"Следует ожидать, что тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти также ввиду сохраняющейся невысокой рентабельности бизнеса, обусловленной отраслевыми ограничениями и издержками", — признает эксперт.

В этом году ожидается незначительное сокращение объемов пассажирских перевозок. Однако уже в 2023 году, по мере роста спроса на пассажирские перевозки, цены на них, по оценкам Смирнова, также будут возрастать.

Поэтому, с одной стороны рост цен на перевозки будет обусловлен стратегиями авиакомпаний, а с другой — восстановлением рынка. Влияние субсидирования внутренних авиаперевозок будет иметь ограниченное воздействие на рынок и динамику цен на авиабилеты.

Что касается зарубежных направлений, то здесь с момента постковидного восстановления наблюдался активный рост цен на авиабилеты. Сегодня по европейским направлениям, которые напрямую стали недоступными, пассажиры используют несколько транзитных хабов (например, Стамбул), что вызвало ажиотажный рост спроса на перевозки через эти направления и рост цен.

При этом зарубежные перевозчики в странах, валюты которых привязаны к доллару по фиксированному обмену курсу (ОАЭ, Катар) увеличивают тарифы, номинированные в долларах. Так что для российских пассажиров, "приобретающих у этих компаний билеты по сниженному курсу доллара, рублевой эквивалент платежа за билеты только возрастает".

"В любом случае, для всех зарубежных направлений вылетов из России в последние месяцы наблюдался рост цен на авиабилеты, и здесь в ближайшей перспективе ключевую роль в ценообразовании будет играть политика компаний-транзитеров, обеспечивающих перевозки россиян через крупные международные авиационные хабы", — заключает Смирнов.