РИМ, 17 июл — ПРАЙМ. Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает газета Corriere della Sera. Россиянам рассказали, что будет с ценами на авиабилеты

К четырехчасовой забастовке, которая пройдет с 14 до 18 часов, присоединились сотрудники Ryanair, Volotea, easyJet и Malta Air. Итальянская авиакомпания Ita Airways сообщила об отмене 122 рейсов, что составляет 40% от их общего числа в воскресенье. Также, согласно заявлению профсоюзов, работу прекратят авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV).

В общей сложности протесты сотрудников авиаотрасли приведут к затруднениям для 68 тысяч пассажиров. Они могли оказаться крупнее, если бы государственному ведомству, контролирующему право на забастовку, не удалось добиться ее сокращения с 24 до четырех часов, отмечает Corriere.

Главные требования протестующих касаются увеличения заработной платы и изменения условий труда. Нынешняя забастовка стала очередной из целой серии акций: предыдущие проводились 8 и 25 июня.