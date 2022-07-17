МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. На границе Латвии с Россией скопились огромные очереди из грузовых машин, следует из данных службы государственных доходов Латвии. Ведомство предоставило подсчеты пропускных пунктов за последние месяцы. Песков прокомментировал решение проблемы транзита в Калининград

В частности, только на двух таможенных пунктах в воскресенье в очередь на проезд попали более 1200 грузовых автомобилей: 850 из них — в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 фур оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки.

Приблизительное время ожидания в очереди может составлять от 32 до 153 часов.

С 18 июня Литва перестала пропускать в Калининградскую область транзит товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза. В перечень входят: стройматериалы, металл, дерево, удобрения, икра и другие категории. Такие товары составляют в целом это примерно 50% от всего объема перевозок. Власти республики заявили, что исполняют санкционные предписания ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.

Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.