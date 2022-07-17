МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против Европейского Совета с требованием возместить ущерб от введенных против него санкций. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. Politico: ЕС оставил крупную лазейку в санкциях против российского золота

Отмечается, что суд Евросоюза в Люксембурге расматривает иски попавших под санкции российских бизнесменов.

Как сообщает издание, Роман Абрамович заявил, что санкции являются нарушением его основных прав, защищаемых Евросоюзом. Он просит возместить ущерб, требуя от Европейского Совета выплаты на сумму более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному для получения выручки от продажи "Челси".

Подчеркивается, что бизнесмен также является гражданином Португалии.