МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Уход западных компаний с российского рынка является окном возможностей, которым белорусскими и российским производителям нужно оперативно воспользоваться. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков. Оверчук оценил реализацию союзных программ с Белоруссией

По его словам, уход зарубежных компаний с российского рынка предоставляет окно возможностей, которое нужно оперативно освоить. "Есть другие конкуренты, которые не спят и которые занимают этот рынок, поэтому, к сожалению, никто нас там ждать не будет", — подчеркнул Червяков.

Министр отметил, что с точки зрения импортозамещения промышленной продукции, которая поставляется из третьих стран, для местных компаний имеется "непаханое абсолютно поле".

"У нас имеется хорошая компетенция в части производства запасных частей световой техники, гидравлики. У России — хорошая компетенция в части производства двигателей большой мощности, других направлений. И, естественно, зачем конкурировать, если можно эти направления, эти компетенции развивать как на территории нашей страны, так и на территории России и кооперационно обмениваться", — продолжил он.

Червяков добавил, что нужно больше технологических операций проводить на территории Союзного государства, подключать к теме импортозамещения науку и малые предприятия.