В России подсчитали, сколько компаний закрылись с вводом санкций
FinExpertiza сообщает, что с вводом санкций в России закрылись более 110 тысяч компаний
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. С марта по июнь, когда западные страны ввели антироссийские санкции, в России закрылись свыше 110 тысяч компаний, сообщает Lenta.ru со ссылкой на подсчеты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным FinExpertiza, в целом по стране закрылись 113,5 тысячи коммерческих предприятий, что на 17,5% превышает прошлогодний показатель.
В то же время эксперты выяснили, что число открывшихся предприятий за указанный период не изменилось: за четыре месяца в России были зарегистрированы 78,6 тысячи новых бизнесов. Эксперты зафиксировали прирост численности предприятий в 13 регионах: в Чукотском автономном округе, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Тыве, Смоленской области, Бурятии, Забайкальском крае, Омской области, Якутии, Хакасии, а также Кировской области, Севастополе и Чечне.
Резюмируя представленные данные, Lenta.ru констатирует, что число закрывшихся предприятий в полтора раза превысило число открытых.