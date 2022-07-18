МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ. Компания Boeing ожидает увеличения количества новых заказов на модель 787 Dreamliner после возобновления ее поставок, заявил агентству Рейтер в воскресенье генеральный директор подразделения коммерческой авиации Стэн Дил. Bloomberg: Boeing спрогнозировал снижение спроса на самолеты

Дил сказал, что Boeing "очень близок" к возобновлению поставок моделей серии 787, которые были приостановлены с мая 2021 года. Boeing работает над проверкой качества и устранением производственных проблем.

Представитель Федерального авиационного управления США (FAA) заявил, что агентство "утвердит каждую поставку только после того, как Boeing продемонстрирует соответствие самолета стандартам безопасности FAA".

К декабрю Boeing также нужно получить одобрение на поставки 737 MAX 10 — самого крупного представителя семейства его самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов. В противном случае самолет должен будет соответствовать новым требованиям по оповещению в кабине пилота согласно закону от 2020 года, если конгресс не отменит это требование.

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун в интервью изданию Aviation Week, опубликованном в этом месяце, сказал, что компания может быть вынуждена отказаться от 737 MAX 10 из-за потенциальных нормативных проблем.

Дил сказал, что это "маловероятный вариант", и он сосредоточен на сертификации самолета.

Дил также отметил, что сертификация "все еще намечена на конец года", но признал, что этого может и не произойти. "Следующий шаг — получение разрешения FAA на самолет. Мы делаем успехи", — добавил он.

Boeing все еще пытается продать дополнительные самолеты китайским авиакомпаниям.

Дил уточнил, что компания "без сомнения" ощущает влияние напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. "Я думаю, что заказы Airbus — пример того, как улучшаются межправительственные отношения. Но мы ни в коем случае не отказываемся от Китая", — добавил он.

По словам гендиректора подразделения коммерческой авиации, он "не торопится" с выпуском нового самолета. "Я сделаю еще один самолет, когда придет время", — заверил Дил.

Boeing решает проблемы с цепочкой поставок, особенно двигателей, чтобы удовлетворить спрос на самолеты. "Что касается двигателей, нам уже пришлось изменить некоторые из наших производственных норм", — заключил топ-менеджер.