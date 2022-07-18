МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ЗАПАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О РЕКОРДНО НИЗКОМ ОПТИМИЗМЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ОНИ НЕ РАБОТАЮТ В РФ, ПРЕДЛАГАЮ ОТНОСИТЬСЯ АККУРАТНО
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https://1prime.ru/business/20220718/837521063.html
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ЗАПАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О РЕКОРДНО НИЗКОМ ОПТИМИЗМЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА: ОНИ НЕ РАБОТАЮТ В РФ, ПРЕДЛАГАЮ ОТНОСИТЬСЯ АККУРАТНО
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220718/837521063.html
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