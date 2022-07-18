МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал привлекать частный бизнес в проекты развития сквозных технологий в России. Путин заявил, что Россия будет развиваться вместе со всем миром

"Ставка исключительно на государственные компании, конечно же, в рыночной экономике не всегда обеспечивает нужный результат. Считаю важным активное вовлечение частного бизнеса в проекты развития сквозных технологий", — сказал он в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции.