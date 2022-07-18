МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Товары испанского бренда Mango начали продаваться на Ozon, передает корреспондент РИА Новости. В H&M опровергли сообщение об открытии российских магазинов для распродаж

Так, на площадке уже доступна одежда, в том числе тёплая, и аксессуары.

Испанский ритейлер приостановил работу в России в марте, закрыв собственные магазины и прекратив интернет-продажи. Всего в стране 120 магазинов бренда, 65 из них франшизы, которые продолжали продавать имеющиеся на складах товары. В середине июня стало известно, что Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России, передав 55 собственных магазинов франчайзи.