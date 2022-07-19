МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis в январе-июне 2022 года снизилась на 21% в годовом выражении и составила 3,914 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Citigroup упала на 37% в первом полугодии

Прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,77 доллара против 2,2 доллара годом ранее. Продажи Novartis за шесть месяцев составили 25,312 миллиарда долларов, что незначительно ниже показателя прошлого года.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 1,695 миллиарда долларов, что на 41% меньше в годовом выражении. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,77 доллара против 1,29 доллара год назад. Объем продаж компании уменьшился на 1%, до 12,781 миллиарда долларов.

Прогноз по росту продаж на текущий год был сохранен на уровне 4-6%, которые ожидались в апреле.