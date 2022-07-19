МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, увеличила общие продажи во втором квартале 2022 года на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 46,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Novartis снизилась в первом полугодии

Онлайн-продажи выросли на 7,3% — до 12,7 миллиарда рублей. Чистая выручка группы увеличилась на 10,5%, до 41,3 миллиарда рублей. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж.