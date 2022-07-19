МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия текущего года снизилась в годовом выражении на 2,6% и составила 17,591 миллиарда шведских крон (1,7 миллиарда долларов), говорится в отчетности автопроизводителя. Чистая прибыль Novartis снизилась в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 8,59 шведской кроны (0,82 доллара) против 8,72 шведской кроны годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 21,5%, до 224,259 миллиарда крон (21,55 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль Volvo составила 10,52 миллиарда шведских крон (1,01 миллиарда долларов), поднявшись в годовом выражении на 16%. Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 5,14 шведской кроны (0,49 доллара) против 4,38 шведской кроны годом ранее. Выручка компании в годовом выражении выросла на 31,3%, до 118,943 миллиарда крон (11,4 миллиарда долларов).

Продажи во втором квартале поднялись на европейском рынке на 21%, в странах Северной Америки — на 54%, Южной Америки — на 91%. В Азии продажи снизились на 3% год к году, в Африке и Океании — выросли на 42%.