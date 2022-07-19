МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Алроса" технически не смогла исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый из-за санкций, в этой связи компания запускает процедуру для выплаты в рублях, говорится в заявлении "Алросы". Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями Минфина и ВЭБа в валюте номинала

"Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении "Алросы" и Alrosa Finance S.A., эмитента двух выпусков еврооблигаций в сумме 500 миллионов долларов каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах, гарантом по которым выступает компания, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении РФ и российских лиц, 9 апреля и 25 июня компания технически не смогла исполнить обязательства по выплате очередных купонов по каждому из выпусков", — отмечается в сообщении компании.

"На основании полученных реестров держателей еврооблигаций компания планирует поручить НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) организовать передачу денежных средств в счет выплаты купонов по еврооблигациям, срок выплат которых наступил 9 апреля и 25 апреля, в рублях Российской Федерации в порядке, предусмотренном официальным разъяснением Банка России", — заявили в "Алросе".