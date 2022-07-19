МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, в первом полугодии 2022 года сократилась на 20,1% в годовом выражении — до 9,963 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Volvo снизилась за первое полугодие

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 3,73 доллара против 4,67 доллара годом ранее. Выручка J&J за отчетный период выросла на 4% — до 47,446 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J во втором квартале снизилась на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,814 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,8 доллара против 2,35 доллара год назад. Скорректированный показатель составил 2,59 доллара при прогнозе в 2,55 доллара. Выручка компании во втором квартале увеличилась на 3% — до 24,02 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 23,8 миллиарда долларов.

Компания также ухудшила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2022 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2022 год, не включая доход от вакцины против коронавируса, составит 93,3-94,3 миллиарда долларов (в апреле ожидалось 94,8-95,8 миллиарда долларов). Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 10-10,1 доллара (ранее компания прогнозировала показатель в 10,15-10,35 доллара).