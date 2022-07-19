МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Предложения Банка России ограничить параметры, позволяющие включать компании в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП), помогут этим отраслям бизнеса в стране, так как господдержка будет доходить именно до этой сферы в нужном объеме, а не перенаправляться на компании, аффилированные с крупным бизнесом, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Россиянам и бизнесу разъяснят меры поддержки в условиях санкций

В конце предыдущей недели ЦБ сообщил, что готовит предложения по резкому сокращению реестра МСП, так как ряд компаний в нем имеют несоразмерный для реестра масштаб бизнеса — в том числе те, которые входят в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков. В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили, что ЦБ предлагает убрать из реестра компании, активы и кредитная нагрузка которых превышает 8 миллиардов рублей.

Кроме того, добавили там же, ограничения предлагается ввести на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 миллиардов рублей. Также регулятор предлагает исключить из реестра МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через закрытые паевые инвестиционные фонды и управляющие компании.

"МСП, аффилированный с крупным бизнесом – проблема, которая давно мешает развитию "настоящего" МСП. Да, формально он под льготы подпадает, отказать невозможно. Да и хорошо, на самом деле, что производственному предприятию эти льготы достаются, пусть и таким путем. Но это означает, что денег не хватит действительно малым предприятиям, не имеющим материнских компаний", — заметил Титов.

Это же, по его словам, относится и к квотам МСП при госзакупках. "Все знают, что расходятся такие квоты большей частью среди "своих малых", зачастую организованных самими госзаказчиками. В условиях, когда принят новый закон о целенаправленном "выращивании" подрядчиков под заказы госкорпораций, эту проблему невозможно было не разрешить", — подчеркнул омбудсмен.

Благодаря нынешней инициативе ЦБ, по словам Титова, ситуация изменится к лучшему. "Поскольку зарезервированные в бюджете меры господдержки будут доходить до тех, кто в них действительно нуждается", — заключил он.