ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Россия готова содействовать в строительстве участка Решт — Астара в Иране, который позволит соединить в транспортную сеть железные дороги РФ, Ирана, Азербайджана и Индии, нужно договориться об условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин обозначил перспективное направление сотрудничества с Ираном

"На этом направлении, иранском, многое можно сделать. Сейчас по маршруту "Север-Юг" уже пошел первый экспериментальный, пробный железнодорожный состав. Это короткий маршрут с выходом затем на южные порты Ирана, а здесь дорога и в Персидский залив, и в Индию", — рассказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Иран.

В частности, Путин рассказал о перспективах строительства 146-километрового участка Решт — Астара, который сможет соединить действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана. По словам президента, в проекте заинтересованы все три стороны, Россия же готова содействовать при строительстве транспортного пути.

"В строительстве этого участка заинтересован Азербайджан, недавно мы встречались с президентом Алиевым — в рамках Каспийского саммита это обсуждали. В этом заинтересован и Иран, наши партнеры сейчас подтвердили это. И Россия заинтересована, потому что у нас с севера России, из Санкт-Петербурга прямо мы будем выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут. Вопрос заключается в том, чтобы построить участок всего в 146 километров. Российская сторона готова это сделать, нам нужно договориться об условиях этого строительства", — отметил Путин.

В августе 2021 года власти Ирана заявили, что намерены в скором времени достроить последний участок международного транспортного коридора "Север-Юг" на последнем участке страны Решт — Астара.

"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7200 километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута международного транспортного коридора: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).